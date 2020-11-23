В Чили обнаружили человеческие останки возрастом 13 тыс. лет

В Чили, в 140 километрах от Сантьяго, археологи из Университета О'Хиггинса обнаружили человеческие останки возрастом 13 тыс. лет, сообщает издание "Профиль" со ссылкой на Prensa Latina. Данная находка откроет учёным новые перспективы исследований.

Работы проводятся в рамках реализации археологического проекта, предусматривающего раскопки и сбор окаменелостей в древней лагуне Тагуа-Тагуа. Находка доказывает то, что в древности на этой территории существовали поселения. Изучение найденных человеческих останков также позволит получить информацию об образе жизни первых жителей Чили.

По словам учёных, в период плейстоцена здесь обитали различные животные. На протяжении 13 тыс. лет это место служило экологичным убежищем для людей.

Специалисты намерены исследовать эту территорию, скрывающую информацию о прошлом, которая может объяснить настоящее и спрогнозировать будущее.