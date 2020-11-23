Британский геронтолог: человек, который проживёт 1000 лет, уже родился

Осознание того, что жизнь не вечна, сопровождает человечество на протяжении всего осмысленного периода существования. Поэтому учёные никогда не прекратят искать способы победить старость, чтобы люди могли жить вечно.

Британский биолог-геронтолог Обри де Грей, разработчик концепции SENS, находится в поисках средства, с помощью которого можно остановить процесс старения.

Учёный считает, что скоро возрастные заболевания исчезнут из нашей жизни, сообщает "Популярная механика".

Он утверждает, что человек, которому удастся прожить аж 1000 лет, уже родился.

В течение 20 лет учёные намерены найти решение, которое позволит избавить человечество от возрастных изменений. Пока это кажется невероятным, но развитие науки идёт вперёд, учёные находят новые методы и способы борьбы с различными заболеваниями.

Ранее геронтологи доказали, что старение можно "излечить".