На следующей неделе в европейской части России ожидается "тяжёлая" погода.
Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
По её словам, днём температура воздуха будет подниматься до трёх-четырёх градусов выше нуля.
"А вот по ночам будет подмораживать. В ночь на четверг в столичном регионе даже до минус шести градусов", — добавила Паршина.
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