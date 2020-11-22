На следующей неделе в европейской части России ожидается "тяжёлая" погода.

Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По её словам, днём температура воздуха будет подниматься до трёх-четырёх градусов выше нуля.

"А вот по ночам будет подмораживать. В ночь на четверг в столичном регионе даже до минус шести градусов", — добавила Паршина.