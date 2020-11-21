В ближайшие две недели в вечернее время суток на небе можно будет увидеть Международную космическую станцию невооружённым глазом.
Об этом рассказал космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
"Если в тёмное время суток вы видите быстролетящую звездочку над южной частью неба, то знайте, что это МКС, и вы всегда можете помахать нам. И теперь у многих россиян появилась такая возможность!" — пояснил космонавт.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.