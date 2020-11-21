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Маск: первые поселенцы Марса будут жить под куполом

Наука » Технологии

Первые человеческие колонии на Марсе будут накрыты специальными куполами. Об этом рассказал американский миллиардер Илон Маск.

По его словам, людям придётся накрывать свои поселения куполами для создания пригодных условий для жизни. В будущем человечество сможет изменить атмосферу красной планеты.

"Сначала колонисты будут жить под стеклянными куполами. В конечном итоге терраформируем для поддержания жизни как на Земле", — пояснил Маск.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Владимир Губарев
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