Маск: первые поселенцы Марса будут жить под куполом

Первые человеческие колонии на Марсе будут накрыты специальными куполами. Об этом рассказал американский миллиардер Илон Маск.

По его словам, людям придётся накрывать свои поселения куполами для создания пригодных условий для жизни. В будущем человечество сможет изменить атмосферу красной планеты.