Крылья совы вдохновили инженеров на создание бесшумных самолётов

Благодаря особенностям строения крыльев совы могут неслышно летать.

Учёные Лондонского университета под руководством Кристофа Брюкера провели исследование. Оказалось, что бесшумный полёт свой обеспечивают микроструктурированные плавники на перьях.

Эти структуры работают как массив рёбер, которые поворачивают направление потока воздуха около аэродинамической стенки и удерживают его, избегая турбулентности.

Инженеры хотят перенести природную "технологию" в область создания современных бесшумных летательных аппаратов. Результаты этого исследования можно будет использовать в будущем в процессе разработки конструкции нового бесшумного самолёта.

Ранее американские инженеры провели исследование, в процессе которого изучили способности саранчи, чтобы адаптировать эти данные для разработки безопасной технологии движения беспилотных автомобилей.