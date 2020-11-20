Употребление горячих напитков из пластиковых или бумажных стаканчиков может быть опасно для здоровья, утверждают индийские учёные. Всё дело в ионах тяжёлых металлов и частицах микропластика, которые содержатся в специальном защитном слое.
"Мы использовали ультрачистую воду класса MilliQ, которую до этого нагрели до 85-90 градусов.
Время эксперимента занимало 15 минут — это как раз тот временной перерыв, когда человек выпивает горячий напиток", — рассказали специалисты.
С помощью специального электронного микроскопа учёные выяснили, что из внутреннего слоя пластикового стакана в воду попало около 25 000 микрочастиц микронного размера и около 10,2 миллиардов частиц субмикронного размера.
Также учёные доказали, что в процессе нагревания гидрофобный слой стаканчика "обогащает" воду токсичными ионами тяжёлых металлов.
Пластиковые стаканчики опасны не только для здоровья, но и для окружающей среды, так как они не подвергаются переработке.
"В качестве альтернативного материала для гидрофобного покрытия могут выступать биоразлагаемые ненефтяные вещества на растительной основе, в то время как себестоимость такой тары может оказаться в два раза выше", — подчеркнули специалисты.
Участники альянса "Пять глаз" могут заниматься разведкой как и где угодно, пока их деятельность не угрожает Китаю.