Горячие напитки из пластиковых стаканчиков опасны для здоровья

Употребление горячих напитков из пластиковых или бумажных стаканчиков может быть опасно для здоровья, утверждают индийские учёные. Всё дело в ионах тяжёлых металлов и частицах микропластика, которые содержатся в специальном защитном слое.

"Мы использовали ультрачистую воду класса MilliQ, которую до этого нагрели до 85-90 градусов. Время эксперимента занимало 15 минут — это как раз тот временной перерыв, когда человек выпивает горячий напиток", — рассказали специалисты.

С помощью специального электронного микроскопа учёные выяснили, что из внутреннего слоя пластикового стакана в воду попало около 25 000 микрочастиц микронного размера и около 10,2 миллиардов частиц субмикронного размера.

Также учёные доказали, что в процессе нагревания гидрофобный слой стаканчика "обогащает" воду токсичными ионами тяжёлых металлов.

Пластиковые стаканчики опасны не только для здоровья, но и для окружающей среды, так как они не подвергаются переработке.