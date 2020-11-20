Биологи предупредили о смертельной опасности солнечного света

Учёные из Школы молекулярной биологии Университета штата Вашингтон в США провели исследование, в результате которого им удалось доказать, что под воздействием ультрафиолета в ДНК образуется новый тип повреждений, который приводит к развитию меланомы.

В процессе эксперимента специалисты в течение месяца 15 раз с интервалами в восемь секунд облучали клетки дрожжей. Это помогло выявить связь между воздействием УФ-лучей и мутациями болезни, причём такое излучение вызывает большое количество изменений.

Учёные отследили 50 тысяч мутаций, около 50% из них были связаны с развитием меланомы.

Исследование доказало опасность ультрафиолета, так как он играет важную роль в создании мутаций, приводящих к росту и распространению меланомы.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что учёные придумали полимер, способный восстанавливать повреждения своей структуры под воздействием ультрафиолетового излучения.