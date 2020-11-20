Нейросеть заменит человека ещё в одной сфере

Специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ впервые в мире обучили нейронную сеть находить и анализировать наночастицы, которые наблюдают в микроскоп. Эта технология освободит учёных от ручной обработки микроснимков, сообщает РИА "Новости".

Для того, чтобы научить нейронную сеть выполнять ту или иную задачу, нужно сперва "скормить" ей набор уже решённых аналогичных задач. Создание таких наборов данных делается вручную так называемыми разметчиками данных.

Благодаря новой технологии нейронные сети научились анализировать снимки со сканирующего электронного микроскопа без ручной разметки.