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Нейросеть заменит человека ещё в одной сфере

Специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ впервые в мире обучили нейронную сеть находить и анализировать наночастицы, которые наблюдают в микроскоп. Эта технология освободит учёных от ручной обработки микроснимков, сообщает РИА "Новости".

Нейросеть заменит человека ещё в одной сфере

Для того, чтобы научить нейронную сеть выполнять ту или иную задачу, нужно сперва "скормить" ей набор уже решённых аналогичных задач. Создание таких наборов данных делается вручную так называемыми разметчиками данных.

Благодаря новой технологии нейронные сети научились анализировать снимки со сканирующего электронного микроскопа без ручной разметки.

"Вместо того, чтобы обводить реальные наночастицы на снимках, можно просто сгенерировать обучающие примеры компьютером. Тогда программа будет точно знать, где на снимках находятся частицы, и эта информация позволит обучить нейросеть без участия человека", — пояснил сотрудник Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Александр Харин.

 

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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