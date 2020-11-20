Инженеры из Университета Монаша и Университета Британской Колумбии разработали специальных роботов для преследования людей.
Их задача в том, что помогать людям, которые находятся в домах престарелых, а также пациентам больниц.
Главное достижение специалистов — разработка вычислительной системы, которая позволяет идентифицировать и отслеживать человека. Благодаря этим навыкам, роботы с максимальной точностью следуют за своей целью.
"Наш алгоритм способен справиться с различными визуальными проблемами, такими как плохое или переменное освещение, временная потеря цели. Это часто встречается в реальных ситуациях и представляет большие проблемы для роботов", — пояснили разработчики.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Британии за пожилыми людьми будут ухаживать роботы. Они будут общаться с постояльцами.
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