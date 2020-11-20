В средневековой рукописи обнаружили загадочное послание

Студенты Рочестерского технологического института обнаружили в рукописи XV века скрытый текст — его нельзя прочитать невооруженным глазом.

Используя специальную технологию, они выяснили, что находка представляет собой палимпсест — рукопись на пергаменте с несколькими слоями текста. После обработки под видимыми буквами стала видна французская скоропись.

Пергамент был дорогим материалом, поэтому иногда листы стирали и использовали их снова.

"Это было удивительно, потому что этот документ находился в коллекции уже около десяти лет, и никто этого не заметил", — отметили авторы эксперимента.

Лист является частью старинной книги. Эксперты предположили, что другие её страницы тоже могут быть палимпсестами. Учёные пока не расшифровали проявившийся текст, но он передан специалистам в этой области.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в сгоревшем доме Самары обнаружили уникальные рукописи.