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В Италии обнаружили неизвестный эскиз Леонардо да Винчи

Итальянские искусствоведы обнаружили ранее неизвестный рисунок Леонардо да Винчи, на котором изображён Иисус Христос, сообщает The Daily Telegraph.

В Италии обнаружили неизвестный эскиз Леонардо да Винчи

"Это удивительно красивая и изысканная работа, и я абсолютно убеждена, что это эскиз Леонардо", — отметила итальянский искусствовед Аннализа Ди Мария, изучавшая картину.

В результате проведённых лабораторных исследований выяснилось, что рисунок был выполнен в начале XVI века.  

Доказательствами того, что автором работы является именно да Винчи, служат красный мел, характерная поза фигуры (под углом в три четверти по отношению к зрителю), динамизм и ощущение движения.

Рисунок находится у двух коллекционеров из города Лекко. Где он хранился раньше, неизвестно.

Учёные намерены официально доказать авторство да Винчи. Для этого будет необходимо провести исследование и представить результаты на конференции, проведение которой возможно после окончания пандемии коронавируса.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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