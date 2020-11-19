В WhatsApp появилась функция "Прочитать позднее"

В актуальной бета-версии популярного мессенджера WhatsApp появилась новая опция — "Прочитать позднее", сообщает Planet Today со ссылкой на TechRadar. Эта функция будет удобна пользователям, у которых очень большой поток входящих сообщений.

Опция заменит архивированные чаты. С новой функцией процесс архивирования и отключения оповещений для входящих сообщений будет более логичным и понятным.

Главная особенность функции — когда чат отложен для прочтения позже, то он продолжает быть архивированным, даже если в нём появляются новые сообщения. При этом чат сохраняется в списке бесед, но пользователю не будут поступать назойливые оповещения.

Новая функция пока недоступна для Android. Опция есть только в предварительной версии WhatsApp 2.20.130.1 для устройств, работающих под управлением iOS.

Возможно, в перспективе ею смогут воспользоваться обладатели беты WhatsApp для "Андроида". Когда функция появится в стабильной версии мессенджера, пока неизвестно.