Google Chrome начнёт работать на 25% быстрее

Компания Google заявила об увеличении производительности и энергоэффективности своего браузера.

После обновления скорость работы Chrome будет выше на 25%. Страницы будут загружаться на 7% быстрее.

Кроме того, специалисты снизили энергопотребление браузера. Он будет фокусироваться на активной странице, а на остальные — тратить меньше ресурсов, что позволит в пять раз снизить нагрузку на процессор компьютера. По мнению разработчиков, время работы в Chrome с ноутбука увеличится почти на 1,5 часа.

В Chrome появится меню, в котором будут храниться все открытые вкладки, по которым можно осуществлять поиск.

Обновление браузера особенно оценят пользователи, которые работают сразу с несколькими страницами. Вначале обновление получит ChromeOS, а после и другие операционные системы.