Что кошки и собаки видят на экране, когда смотрят телевизор?

Владельцы домашних животных знают, что их питомцы часто увлечены просмотром телевизора. Учёные решили выяснить, что именно кошки и собаки видят, сидя за голубыми экранами.

Кошки наблюдают окружающий мир в чёрно-белых красках, в остальном они воспринимают всё, что происходит вокруг так же, как человек.

Кошки реагируют на резкие движения или на других животных, поэтому часто нападают на экран, чтобы поймать в когти кото-то или что-то.

У собак дихроматическое зрение: видят оттенки в жёлто-синем диапазоне, но без зелёного цвета. По сравнению с нами, у них более размытое зрение. Для глаз человека комфортно видеть от 16 до 25 кадров в секунду, собакам же нужна скорость не менее 70.

Если животные смотрят старые телевизоры, то всё происходящее воспринимают в замедленном темпе, а на современных устройствах с ЖК или OLED-дисплеями они воспринимают изображение почти так же, как человек.

Собаки, как и кошки, реагируют на появление на экране других животных. Они предпочитают реагировать, если слышат резкий или необычный звук.