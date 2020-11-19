Динозавры не собирались вымирать до падения астероида

Версия о том, что динозавры находились на грани вымирания до падения астероида, не подтвердилась. Учёные доказали, что древние ящеры процветали, им ничего не угрожало. Исследование опубликовано в издании Royal Society Open Science.

Учёные из Университета Бата выяснили, что если бы не падении крупного метеорита, которое произошло 66,5 млн лет назад и привело к катастрофе, то, скорее всего, динозавры дожили бы до наших времён.

"Существует гипотеза, согласно которой динозавры находились в упадке и без астероида. Последний якобы лишь ускорил вымирание, которое угрожало гигантским ящерам. Но наше статистическое моделирование не подтверждает эту версию — мы изучили разнообразие динозавров накануне падения астроида и обнаружили, что никакого упадка в скорости видообразования ящеров не было", — утверждают авторы исследования.

По словам учёных, основная проблема в оценке видового разнообразия динозавров до астероидной катастрофой — это пробелы в генеалогических деревьях ящеров.

Новые данные помогают решить эту проблему и позволяют сделать вывод о том, что динозавры процветали до падения на Землю огромного небесного тела.