NASA: лунная миссия 2024 года невыполнима

Nasa заявила, что ей будет "трудно высадить астронавтов на Луну к концу 2024 года".

Оценка, проведенная управлением генерального инспектора агентства, содержится в опубликованном докладе, озаглавленном "Доклад 2020 года о высшем руководстве НАСА и проблемах производительности".

В документе указывается на перерасход средств и "нереализуемость" графика работ по критическим элементам технологии, таким как гигантская ракета системы космического запуска и капсула экипажа "Ориона".

Кроме того, отмечается, что НАСА выделено меньше половины денег, чем агентство запросило, чтобы начать разработку лунного спускаемого аппарата.

А ещё отмечается, что "достижение любой даты, близкой к этой амбициозной цели — и достижение Марса в 2030-х годах-потребует сильного, последовательного, устойчивого руководства со стороны президента, Конгресса и НАСА, а также стабильного и своевременного финансирования."

К слову, демократическая партия Джо Байдена заявила, что она "поддержит работу НАСА по возвращению американцев на Луну и далее на Марс", но не взяла на себя обязательств до 2024 года.

Напомним,