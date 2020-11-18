Взломанный робот-пылесос может вести запись разговоров пользователей

Современные люди всё чаще пользуются умными устройствами, поэтому у интернет-мошенников появляется всё больше возможностей для взлома.

Опасность может исходить даже от такого безобидного бытового прибора как робот-пылесос. Американские специалисты из Университета Мэриленда доказали, что данное устройство можно взломать для удалённой записи разговоров жильцов.

В роботах-пылесосах есть лидар. Устройство использует его для навигации по дому. С помощью лазера робот сканирует пространство и строит карту для движения. Собранные роботами-пылесосами данные могут храниться в "облаке".

Кроме того, когда в доме разговаривают люди, звуковые волны заставляют объекты вибрировать, а эта вибрация оказывает влияние на работу лидара робота. Эксперты предположили, что после обработки собранных лидаром данных, из них можно извлечь звук и восстановить речь.

Используя специальную технологию, учёные смогли восстановить речь из порождённых звуком колебаний, считанных лазером робота. Иными словами, если злоумышленники обзаведутся подобной технологией и смогут взломать робот-пылесоса, то у них будет возможность вести запись разговоров жильцов дома.