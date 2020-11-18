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Похороны на Луне: на спутник Земли доставят кремированные останки

В 2021 году на Луне состоятся первые похороны — частный космолет доставит на естественный спутник Земли кремированные останки писателя-фантаста Артура Кларка. Реализацией проекта занимается компания Peregrine Mission One (США), сотрудничающая с NASA.

Похороны на Луне: на спутник Земли доставят кремированные останки

Артур Кларк также известен как соавтор сценария фантастического фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года". В одной из сцен фильма на Луне присутствует таинственный чёрный монолит.

Это навело владельцев Peregrine Mission One на мысль о том, что прах писателя следует захоронить на Луне.

Запуск корабля Peregrine запланирован на июль 2021 года. Кремированные останки Кларка будут доставлены на северо-восток Луны.

Стоит отметить, что в 1998 году на спутнике Земли были захоронены кремированные останки американского геолога и планетолога Юджина Шумейкера.

 

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