В Греции раскопали гигантскую голову греческого бога

Археологи нашли в центре Афин гигантскую мраморную древнюю статую. Находку обнаружили в процессе строительных работ по улучшению инфраструктуры греческой столицы.

Сначала учёные не смогли понять, кому принадлежит изображение головы. Оказалось, что это статуя Гермеса. Гермес был покровителем торговцев и путешественников. Он был сыном Зевса и плеяды Майи.

Скульптуры этого божества обычно устанавливали на квадратных колоннах на перекрёстках дорог.

Афины известны большим количеством археологических памятников эпохи Древней Греции и Древнего Рима.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у берегов Греции нашли затонувшее римское судно с шестью тысячами амфор. Благодаря данной находке ученые открыли ранее неизвестные маршруты, по которым римские торговые суда пересекали Средиземноморье.