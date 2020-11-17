Частичка Греции: в Крыму пробуют вырастить оливы

В Крыму учёные из федерального университета им. Вернадского решили попробовать вырастить оливы. Эксперимент будет проведен в специальных теплицах, ростки будущих деревьев уже посажены в землю.

"Высадили первые 150 штук, через пару недель еще 150, через месяц еще 150. Всего около 500 штук саженцев будет высажено в этом году… Это первый опыт в России. Теплолюбивые оливки будут выращивать в степи, где температура воздуха может колебаться до минус 20 градусов", — поделился с ТАСС проректор университета по внешним связям Михаил Сергеев.

Исследователям важно определить, смогут ли субтропические представители флоры адаптироваться к крымским климатическим условиям. В рамках эксперимента они будут определять, как лучше формировать сады и ухаживать за прихотливыми культурами.

Активная деятельность учёных поддерживается национальным проектом "Наука", который в полной мере планируется завершить к 2030 году. За данный период государство рассчитывает потратить на инновационные разработки 625 миллиардов рублей.