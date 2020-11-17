Эксперты из Гарварда выяснили, где заканчивается Вселенная

Учёным удалось установить, что Вселенная не безгранична. Они считают, что в будущем удастся расширить её пределы, так как людям всегда было свойственно преуменьшать размеры Вселенной.

Астроном Джон Матер из Гарвардского университета рассказал, как с течением времени менялись представления наших предков. Сначала они считали, что все космические объекты вращаются вокруг Земли, потом пришли к выводу — вокруг Солнца.

С развитием науки учёные стали считать, что космическое пространство заканчивается нашей галактикой Млечный Путь. Позже выяснилось, что Вселенная расширяется, а галактики постепенно отдаляются друг от друга с постоянно увеличивающейся скоростью.

На сегодняшний день учёным известно о том, что на расстоянии 92 млрд световых лет от Земли существуют звёзды. Астрономы считают, что за этими пределами есть другие миры. Маловероятно, что когда-нибудь удастся узнать, как далеко простирается Вселенная, возможно, что она бесконечна.