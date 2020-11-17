Историки хотят воссоздать запах чумы и другие ароматы XVI века

Учёные из Университетского колледжа Лондона намерены восстановить запахи мест, предметов и людей XVI века.

Для этих целей специалисты будут использовать искусственный интеллект. Он будет искать записи о запахах, которые вдыхали люди около 500 лет назад.

Затем эксперты составят энциклопедию ароматов. На следующем этапе реализации проекта они передадут информацию химикам и парфюмерам, которые создадут на их основе современные версии запахов прошлого. Далее запахи планируется передать их в музеи, поэтому у посетителей будет возможность не только увидеть предметы из прошлого, но и ощутить их запах, сообщает издание "Профиль".

Современные люди смогут даже узнать, как пахла чума. Учёные воссоздадут запах сбора трав, который использовали для защиты от этого заболевания, а также запахи табака, моторного масла, упоминаемый итальянскими футуристами и другие ароматы прошлого.