На Марсе обнаружили загадочное образование с "дырой"

На Марсе находится огромное количество загадочных объектов, которые привлекают вниманием учёных. Среди них — странная полая гора. Он выглядит так, как будто её выдолбили на планете, сообщает "Популярная Механика".

По снимку странной горы можно предположить, что здесь проводился какой-то эксперимент по добыче ресурсов. Но на самом деле это результат вулканических процессов, протекавших под поверхностью Красной планеты миллионы (или миллиарды) лет назад.

Полая гора находится на западном склоне марсианского вулкана Павонис Монс. Здесь очень много уникальных геологических объектов. Гора с отверстием, о которой идёт речь, является своеобразным окном в лавовую трубу.

"Отверстие образовалось в результате обрушения части лавовой трубы под поверхностью Марса. Диаметр отверстия — примерно 35 метров. На дне этого участка трубы виднеются обломки обвалившейся "крышки"", — отметили учёные.

Также они добавили, что лавовые трубки являются идеальным местом для строительства на Марсе обитаемых баз, так как внутри них проще создать защиту от радиации.