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Суррогатные курицы-несушки помогут возродить вымершие виды птиц

Птицы на Земле появились более 150 млн лет назад. В настоящее время их насчитывается около 10 тыс. видов. Учёные намерены получить геномы всех птиц на планете.

Авторы проекта "Bird 10,000 Genomes" (B10K) планирует вывести новых генетически модифицированных куриц-несушек.

Суррогатные курицы будут нести яйца с птенцами вымерших видов птиц. Для этой цели учёные намерены заменить у них ген, отвечающий за размножение и процесс формирования яиц, на ген другого вида птицы с информацией донора.

Учёным удалось собрать информацию о генах у 363 видов птиц. В общей сложности было получено около 17 млрд пар оснований ДНК.

Создание такого подробного каталога позволит получить больше данных об эволюции птиц и возродить вымершие виды. Кроме того, проект позволит сохранить существующие популяции пернатых.

 

 

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