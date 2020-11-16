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Google научился распознавать напетые пользователем песни

Недавно компания Google обновила свой голосовой помощник, внедрив в него новую функцию Hum To Search. Данная опция позволяет пользователю быстро найти любую понравившуюся композицию, просто просвистев её мелодию.

Google научился распознавать напетые пользователем песни

Сейчас разработчики подробнее рассказали о нововведении.

В основе Hum to Search лежит функция Now Playing. Она была запущена у смартфонов Pixel в 2017 году. С помощью данной опции пользователи могут определять окружающую музыку без доступа к интернету.

Затем вместо функции Now Playing появилась функция Sound Search, которая работала намного быстрее. А потом специалисты уже только усовершенствовали процесс.

Раньше, для того чтобы точно определить песню, нужна была запись хорошего качества. Теперь программа может распознать насвистанную или напетую пользователем мелодию.

По слова специалистов, на данный момент к распознаванию доступно около одного миллиона песен, но разработчики планирует расширить базу.

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