В Китае выдвинули новую версию возникновения жизни на Земле

Споры о том, каким образом на Земле зародилась жизнь, ведутся до сих пор. По одной версии, она образовалась в атмосфере из-за извержения вулкана или из-за молнии. Также есть мнение, что жизнь возникла в результате метеоритного дождя.

Китайские учёные из Института глубоководных наук и инженерии во главе с профессором Пэн Сяотун утверждают, что первые формы жизни на Земле появились из камней. Необычную породу они обнаружили в Тихом океане на глубине 6400 метров.

Экспертам удалось извлечь со дна океана серпентинит с органическими соединениями. В результате проведённого исследования учёные пришли к выводу, что органика зародилась в самом камне.

В серпентините большое количество пор размером в несколько нанометров. Специалисты считают, что при определённых условиях в них могли происходить химические реакции, в результате которых образовались органические соединения.

Но на данный момент недостаточно доказательств для того, чтобы претендовать на теорию о возникновении жизни из камней, считает профессор геологии Китайского нефтяного университета Но Лу Хунбо.