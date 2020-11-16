В Марокко обнаружены останки переплывшего океан сухопутного динозавра

Палеонтологи обнаружили сухопутного утконосого динозавра, который смог переплыть океан. Останки древнего хищника были найдены на территории Марокко. Новый вид динозавра получил название Ajnabia odysseus.

Учёным известны случаи, кода сухопутные животные переплывали океан. Так, лемуры и бегемоты именно таким образом попали на Мадагаскар.

Теперь же международной группе экспертов удалось совместно зафиксировать первый случай, когда океан пересёк сухопутный динозавр.

Существо является представителем семейства утконосых растительноядных динозавров, которые жили на нашей планете около 66 млн лет назад. В длину животное могло достигать до 15 метров, а в высоту — три метра. Древний хищник обитал в Европе, на территорию Африки он мог попасть только через океан. Благодаря мощным задним ногам и хвосту Ajnabia odysseus был отличным пловцом.