В Атлантике усилились тропические штормы. Их количество и интенсивность увеличилось. Специалисты связывают это с климатическими изменениями. В этом сезоне было зафиксировано огромное число ураганов. Беспрецедентное увеличение количество ураганов связано с климатическим кризисом, считают климатологи.
"Ожидается, что более теплые океанские воды, которые приносит изменение климата, сделают более сильные штормы сильнее и заставят их быстро усиливаться чаще и с большей скоростью", — говорит метеоролог из Yale Climate Connections доктор Джефф Мастерс.
"Такие вещи уже наблюдались, особенно в Атлантике, и в ближайшие десятилетия будут наблюдаться все чаще", — пояснил он.
В этом году в Атлантике было зафиксировано рекордное количество тропических штормов. Учёные прогнозируют усиление климатических проблем.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.