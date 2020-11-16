Усиление ураганов спровоцировал климатический кризис

В Атлантике усилились тропические штормы. Их количество и интенсивность увеличилось. Специалисты связывают это с климатическими изменениями. В этом сезоне было зафиксировано огромное число ураганов. Беспрецедентное увеличение количество ураганов связано с климатическим кризисом, считают климатологи.

"Ожидается, что более теплые океанские воды, которые приносит изменение климата, сделают более сильные штормы сильнее и заставят их быстро усиливаться чаще и с большей скоростью", — говорит метеоролог из Yale Climate Connections доктор Джефф Мастерс.

"Такие вещи уже наблюдались, особенно в Атлантике, и в ближайшие десятилетия будут наблюдаться все чаще", — пояснил он.

В этом году в Атлантике было зафиксировано рекордное количество тропических штормов. Учёные прогнозируют усиление климатических проблем.

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