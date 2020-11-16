Одному из песцов на полуострове Гыдан повесили спутниковый передатчик, сообщили специалисты арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН в Лабытнанги.
С помощью спутникового слежения учёные планируют выяснить пути миграции и зоны обитания животных, а также узнать о взаимоотношениях песцов с домашним северным оленем и многом другом.
Учёным уже удалось получить первые треки перемещения пушистых хищников.
В ходе экспедиции на Гыдан специалисты пометили местного песца и поделились видео, как животное выпускали в тундру.
Песец очень тесно связан с другими элементами экосистем, поэтому исследование этого вида имеет большое значение.
Но ещё не все территории Арктики охвачены исследованиями.
"Организовать успешную работу в столь удаленном месте (да еще и в 2020 году!) было очень непросто, а без помощи компаний, которые там работают — невозможно. Искренне благодарим всех, кто помогал и помогает в дальнейшем изучении экосистем Арктики", — отметили учёные.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.