Ямальским исследователям удалось "охомутать" первого песца на Гыдане

Одному из песцов на полуострове Гыдан повесили спутниковый передатчик, сообщили специалисты арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН в Лабытнанги.

С помощью спутникового слежения учёные планируют выяснить пути миграции и зоны обитания животных, а также узнать о взаимоотношениях песцов с домашним северным оленем и многом другом.

Учёным уже удалось получить первые треки перемещения пушистых хищников.

В ходе экспедиции на Гыдан специалисты пометили местного песца и поделились видео, как животное выпускали в тундру.

Песец очень тесно связан с другими элементами экосистем, поэтому исследование этого вида имеет большое значение.

Но ещё не все территории Арктики охвачены исследованиями.

"Организовать успешную работу в столь удаленном месте (да еще и в 2020 году!) было очень непросто, а без помощи компаний, которые там работают — невозможно. Искренне благодарим всех, кто помогал и помогает в дальнейшем изучении экосистем Арктики", — отметили учёные.

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