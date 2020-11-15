Любой обладатель смартфона может попасть в такую же ситуацию, в которую недавно попал футболист Артём Дзюба.

Шантажисты завладели интимным видео спортсмена и вымогали у него пять миллионов долларов.

Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук рассказал порталу "Ура. ру", как обезопасить свои материалы интимного содержания.

"Что касается защиты фотографий, идеальный вариант — вообще не хранить их на устройствах, подключенных к интернету. Но если это всё-таки делается, то лучше не хранить их в облаке, либо хранить в облаке, не связанном с собой. Дзюбу взломали целенаправленно, потому что он Дзюба. На аккаунтах, не связанных с Дзюбой, никто бы его не сломал, потому что об этом бы не узнали", — пояснил специалист.