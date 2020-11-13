Владислав Жуков: зачем утилизировать иловый осадок

Скапливание отходов — обратная сторона индустриального развития. Если вовремя не избавляться от них, окружающей среде и здоровью людей будет наноситься непоправимый вред. Как в Москве очищаются сточные воды, а также зачем утилизировать иловый осадок, рассказывает Владислав Жуков, исполнительный директор Некоммерческого партнёрства "Национальный Центр Эколого-Эпидемиологической Безопасности "НП "НЦЭЭБ".

"Московский водоканал — самый большой в Европе, поэтому здесь скапливается достаточно много мощных гидротехнических сооружений, предназначенных для очистки сточных вод. В советское время их очищали при помощи метантенков — устройств, где сначала бродили жидкие органические отходы, вырабатывался активный ил, а в результате смерти микроорганизмов из ила получался газ метан", — рассказал Владислав Жуков.

Сейчас применяется другая технологическая модель очистки воды — биологическая. Она основана на способности микроорганизмов использовать содержащиеся в сточных водах различные органические и неорганические соединения в качестве источника питательных веществ. Если делать её в искусственных очистных сооружениях, то процесс проходит интенсивно — за короткое время очищаются большие объёмы воды.

Также в искусственных очистных сооружениях могут создаваться аэробные условия, уточнил эксперт, в том числе с использованием технического кислорода. Сначала производится первичная обработка, там удаляют твердые частицы. Потом происходит разложение растворенного органического вещества.

Если говорить о биологической очистке сточных вод в аэротенках — отстойниках, которые представляют собой открытое железобетонное сооружение, через которое проходит сточная вода, то там помимо активного ила содержатся органические загрязнения. После отстойника влажный осадок (активный ил) попадает в иловые площадки (карты). Происходит обезвоживание осадков за счет естественных процессов — сушка, которая применяется в качестве подготовки осадков к дальнейшему использованию (рециклингу), рассказал Жуков.

Иловый осадок, который образуется в процесс очистки, очень вреден для окружающей среды, так как содержит тяжёлые металлы и высокотоксичные химически стабильные соединения. Его необходимо утилизировать.