Животные-долгожители могут быть носителями вирусных заболеваний

Животные, которые менее активно размножают и являются долгожителями, могут быть носителями вирусов, способных передавать людям. К такому выводу пришли сотрудники британского Университета Эксетер в результате исследование, в ходе которого они изучали корреляцию между популяционной мутантностью микроорганизмов и "скоростью жизни" животных.

Популяционная мутантность микробов зависит от способности животных выживать, несмотря на высокий уровень переносимых инфекций. По словам зоологов, у "медленных" животных данный параметр для устойчивых патогенов обычно выше. Иными словами, они могут быть резервуарами инфекций, которые способны поражать существ других видов.

"Число контактов между людьми и дикими животными растет из-за антропогенной экспансии, и мы как никогда остро подвержены угрозам, связанным с природными резервуарами инфекционных болезней. Пандемия COVID-19 — наглядный тому пример", — пояснил автор исследования Мэтью Силк.

Учёный отметил, что ритм жизни животного, который является носителем вируса, не единственное, от чего зависит популяционная мутантность микроорганизмов.

"Высокое значение имеют и факторы, связанные с конкретными особенностями патогенов — в частности, потенциальная смертоносность и легкость заражения", — пояснил он.

Кроме того, имеют значение и существующие между разными видами различия в иммунной системе.