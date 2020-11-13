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Роскомнадзор завёл свой канал в ранее запрещённом Telegram

Роскомнадзор больше двух лет пытался заблокировать Telegram, а теперь пересмотрел свои взгляды и создал там свой канал.

Роскомнадзор завёл свой канал в ранее запрещённом Telegram

"Мы тут подумали решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность", — сообщается в соцсетях ведомства.

Первое сообщение Роскомнадзор опубликовал 29 октября. Ранее о планах завести свой канал в Telegram ведомство не сообщало.

Напомним, что с апреля 2018 по июнь 2020 года Telegram в России был заблокирован.

Руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей, в связи с чем суд принял решение его заблокировать.

Для того чтобы ограничить доступ к Telegam, Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов. Но несмотря на попытки заблокировать мессенджер, Telegram продолжал стабильно работать на территории России.

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