Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Стас Пьеха бросил занятия спортом из-за COVID-19
Генпрокурор РФ предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса
В США готовятся ненавидеть Россию без Путина
"Морковка для Киева": представим, что Украину взяли в ЕС
Продление новогодних каникул одобрили менее половины россиян
Специалисты NASA ищут пригодные для жизни планеты
В Лос-Анджелесе в жилом районе упал самолёт
Лоза обвинил Little Big в накрутке просмотров на YouTube
Сборная России осталась в Кишинёве и провела тренировку

Температура во Вселенной с момента её зарождения увеличилась в 10 раз

Учёные уже давно выяснили, что Вселенная постепенно нагревается и со временем её температура будет только повышаться. Специалисты решили провести исследование, чтобы раскрыть суть этого процесса и выяснить, влияет ли изменение Вселенной на климат нашей планеты.

Температура во Вселенной с момента её зарождения увеличилась в 10 раз

"За 10 миллиардов лет своего существования космос нагрелся до двух миллионов градусов по Кельвину. Средняя температура во Вселенной с момента её зарождения увеличилась в 10 раз", — пояснили учёные.

Это происходит из-за гравитационного коллапса космических структур и, скорее всего, данный процесс будет продолжаться и в будущем.

В процессе исследования эксперты проанализировали снимки NASA, с помощью которых удалось определить световой спектр далёких галактик и скоплений звёзд.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жизнь зародилась благодаря расширению Вселенной.

Последние материалы
Лукашенко назвал коронавирус "ширмой для перераспределения мира"
Роскомнадзор завёл свой канал в ранее запрещённом Telegram
Стас Пьеха бросил занятия спортом из-за COVID-19
Генпрокурор РФ предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса
В США готовятся ненавидеть Россию без Путина
"Морковка для Киева": представим, что Украину взяли в ЕС
Продление новогодних каникул одобрили менее половины россиян
Специалисты NASA ищут пригодные для жизни планеты
В Лос-Анджелесе в жилом районе упал самолёт
Лоза обвинил Little Big в накрутке просмотров на YouTube
Популярное
Бывший СССР
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине

Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.

Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Слепаков написал стих про Дзюбу
Новости футбола
Слепаков написал стих про Дзюбу
Мир. Новости мира
Опрос показал, хотят ли украинцы в ЕС
Новости футбола
Стали известны все участники и расписание Евро-2020
Василий Амирджанов "Обнуление" вошло в двойку самых популярных слов Василий Амирджанов Любовь Степушова Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации? Любовь Степушова Кристина Важенина Как спасти ребенка от опасного контента Кристина Важенина
Комментарии
"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних
Власти снова отложили выплату по советским вкладам
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
У Белоруссии есть только два возможных пути
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Ситуацию в Приднестровье подводят к югоосетинскому сценарию
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников