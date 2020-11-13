Температура во Вселенной с момента её зарождения увеличилась в 10 раз

Учёные уже давно выяснили, что Вселенная постепенно нагревается и со временем её температура будет только повышаться. Специалисты решили провести исследование, чтобы раскрыть суть этого процесса и выяснить, влияет ли изменение Вселенной на климат нашей планеты.

"За 10 миллиардов лет своего существования космос нагрелся до двух миллионов градусов по Кельвину. Средняя температура во Вселенной с момента её зарождения увеличилась в 10 раз", — пояснили учёные.

Это происходит из-за гравитационного коллапса космических структур и, скорее всего, данный процесс будет продолжаться и в будущем.

В процессе исследования эксперты проанализировали снимки NASA, с помощью которых удалось определить световой спектр далёких галактик и скоплений звёзд.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жизнь зародилась благодаря расширению Вселенной.