В годовых кольцах деревьев обнаружили следы сверхновых звёзд

Учёные доказали, что вспышки и взрывы близких к Земле сверхновых звёзд способны влиять на климат нашей планеты. Кроме того, данные процессы приводят к тому, что в годовых кольцах сверхновых будет откладываться радиоактивный углерод-14. сообщает naked-science.ru.

Когда "умирают" крупные звёзды, происходит взрыв и образуются вспышки.

На некоторое время их яркость превышает яркость всех звёзд галактики.

В случае если бы такой взрыв произошёл рядом с поверхностью Земли, то это бы уничтожило всё живое на нашей планете. Однако далёкие вспышки тоже оказывают на нас влияние.

Недавно учёные доказали, что с помощью радиоуглеродного метода датирования можно выяснить, когда предположительно случались взрывы сверхновых. В этом помогут кольца деревьев, которые накапливают радиоактивный углерод-14.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кольца деревьев рассказали о климатической аномалии в XX веке.