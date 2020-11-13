В водах Австралии обнаружили редкого глубоководного кальмара

В ходе проведения исследования австралийские биологи обнаружили "жутких" кальмаров, которые относятся к роду Magnapinna. Эти существа обитают преимущественно глубоко под водой.

Ещё весной 2017 года исследователи провели ряд работ глубоко под водой у побережья южной части Австралии.

Они обратили внимание на то, что наблюдаемый вид моллюсков считается одним из самых скрытных и неуловимых. Это связано с тем, что он обитает на глубине 1-4 километра под водой.

В ходе исследования выяснилось, что данный вид широко распространён и в охране не нуждается. Стоит отметить, что животные довольно большие по размерам, а длина их щупалец может достигать восьми метров.

Ранее российские учёные совместно с японскими коллегами открыли новый вид скатов. Неизвестный ранее представитель хрящевых рыб был пойман в районе центральных Курил. Из-за внешних особенностей он получил название "Bathyraja sexoculata" — "Скат шестиглазый".