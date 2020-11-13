В связи с запретом российских властей в РФ теперь не работает технология Ultra WideBand, которая используется в смартфонах, начиная с iPhone 11.
Эксперты Госкомиссии по радиочастотам решили выделить "Эппл рус" частоты в диапазоне 6,2-8,2 ГГц, чтобы компания смогла протестировать технологию Ultra Wide Band, сообщают "Ведомости".
Разрешение комиссии действительно до 1 октября следующего года. На заседании, которое состоится 23 ноября, будет принято окончательное решение.
Технология Ultra Wide Band позволяет заметно ускорить передачу данных по сравнению с Bluetooth, а также увеличить в три раза расстояние между взаимодействующими устройствами.
В прошлом году Apple уже обращалась с просьбой выделить ей частоты в диапазоне 6ГГЦ, но ей отказали, так как в РФ на данных частотах работали радиолокаторы.
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.