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Apple протестирует в России технологию, которая заменит Bluetooth

В связи с запретом российских властей в РФ теперь не работает технология Ultra WideBand, которая используется в смартфонах, начиная с iPhone 11.

Эксперты Госкомиссии по радиочастотам решили выделить "Эппл рус" частоты в диапазоне 6,2-8,2 ГГц, чтобы компания смогла протестировать технологию Ultra Wide Band, сообщают "Ведомости".

Разрешение комиссии действительно до 1 октября следующего года. На заседании, которое состоится 23 ноября, будет принято окончательное решение.

Технология Ultra Wide Band позволяет заметно ускорить передачу данных по сравнению с Bluetooth, а также увеличить в три раза расстояние между взаимодействующими устройствами.

В прошлом году Apple уже обращалась с просьбой выделить ей частоты в диапазоне 6ГГЦ, но ей отказали, так как в РФ на данных частотах работали радиолокаторы.

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