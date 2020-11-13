Калифорнийские придумали безопасный способ очистки поверхностей от COVID-19, сообщает издание Physics of Fluids.
Средство разработано на основе холодной атмосферной плазмы с исходным газом аргоном, чтобы инактивировать SARS-CoV-2 на различных поверхностях, таких как металл, пластик и др.
Учёные провели испытания, которые показали высокий потенциал холодной атмосферной плазмы как безопасного и эффективного средства для очистки от COVID-19 различных поверхностей.
В зависимости от материала время воздействия для истребления вируса ионизированным газом составило от 30 сек до 3 мин.
Ранее данное средство активно применяли для лечения онкологических заболевание, зубов, а также для заживления ран.
Обработка плазмой позволяет безопасно очистить поверхности благодаря экологичности и нетоксичности.
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