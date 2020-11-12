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У берегов Болгарии найден древний затопленный город

Подводные археологи обнаружили у берегов Болгарии затопленный город, сообщает Archaeology in Bulgaria.

У берегов Болгарии найден древний затопленный город

Следы древнего затопленного поселения на берегу Чёрного моря впервые были найдены ещё в 70-е годы XX века. Учёные решили обследовать это место и обнаружили на дне моря доисторическое поселение. В ходе исследования выяснилось, что его возраст составляет около 6000 лет.

В слое погребённой почвы на дне моря были обнаружены материалы эпохи меднокаменного века. Найденные артефакты свидетельствуют о том, что на момент своего существования поселение находилось на суше.

6000 лет назад уровень Чёрного моря в этом месте был на пять метров ниже, чем сегодня.

В начале нашей эры начался подъём уровня воды, поэтому местным жителям пришлось оставить эти места.

Найденный археологами античный порт когда-то был воротами в долину реки Ропотамо. В то время это был очень богатый и плодородный регион. Согласно некоторым версиям, античный город-порт располагался на территории древнегреческой колонии Аполлония Понтика.

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