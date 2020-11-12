Использование смартфона ночью ухудшает качество сна - Роскачество

Смартфон на ночь можно не отключать, но брать его с собой в постель не нужно, сообщила в интервью агентству "Прайм" Алеся Боровикова, эксперт пресс-службы автономной некоммерческой организации Роскачество.

Специалисты провели исследование, в результате которого было доказано существование прямой корреляции между проблемами со сном и использованием смартфона перед сном. Тем, кто плохо спит, не стоит перед сном пользоваться гаджетом.

"Но если вы всё же пользуетесь смартфоном в кровати, то активируйте ночной режим в настройках своего аппарата. Эта опция может иметь разные названия — например, "Режим чтения" в смартфонах Xiaomi или Night Shift в Apple iPhone. Но суть одна — в таком режиме спектр свечения экрана меняется на более теплый, и в итоге снижается нагрузка на органы зрения", — пояснила Боровикова.

Несмотря на то, что ночной режим снижает нагрузку на глаза, экран смартфона всё равно остаётся источником света и может вызвать нарушения сна.

Кроме того, эксперт напомнила, что нельзя оставлять смартфон на зарядке всю ночь, так как это негативно отражается на работе аккумулятора.