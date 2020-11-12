Археологи обнаружили в Турции гробницы римских правителей

Археологи в ходе раскопок на кургане Амида (провинция Диярбакыр, Турция) обнаружили древнеримскую гробницу, созданную примерно 1700 лет назад. Предполагается, что в ней были похоронены римские правители, сообщает Planet Today.

Ранее здесь были найдены развалины дворца Артуклу, сообщил руководитель археологической экспедиции, профессор Ирфан Йылдыз.

"Работая на остатках дворца Артуклу, мы осознали, что он был построен на месте более раннего римского дворца. Римские дворцы получили вторую жизнь в период Артукидов — некоторые использовались в практически нетронутом виде, а некоторые подверглись масштабной перестройке. Углубившись в пространство под Артуклу, мы наткнулись на древний каменный гроб, которому около 1700 лет", — сообщил он.

Также он добавил, что в таких захоронениях находятся останки римских правителей. Они служили на территории современной Турции в качестве законных представителей Римской империи. Под дворцом может находиться огромное количество таких погребальных камер, которые ещё предстоит найти, считает Йылдыз.