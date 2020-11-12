Новый вид динозавров из-за ошибки палеонтологов считали акулами

В Британии аспирант Портсмутского университета Рой Смит в процессе исследования останков древних животных из музейных коллекций обнаружил ранее неизвестный вид динозавров, сообщает Planet Today.

Открытие могло быть сделано ещё 100 лет назад, но тогда учёные приняли окаменелые останки за шипы акулы. Начинающий палеонтолог решил, что это странно, потому что данные фрагменты отличались от других шипов. Он решил осмотреть все останки динозавров, которые находили в болотах Кембриджшира в период с 1851 по 1900 гг.

Аспирант выяснил, что "шипы" являются частью челюстей летающего птерозавра. Но ни с одним из известных науке видов найденные фрагменты не совпадали.

Внешне фрагменты действительно напоминали шипы акулы, но у них есть отверстия, которых нет на шипах.

Рой Смит сообщил, что из-за маленького размера новый вид пока невозможно описать. Проводить новые поиски в том же месте не имеет смысла, так как прошло более 100 лет. Рой планирует изучить все имеющиеся коллекции, чтобы найти случайно затерянные фрагменты.