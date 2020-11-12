В Израиле обнаружили крепость времён царя Давида

Археологи обнаружили в районе посёлка Хиспин на Голанских высотах 3000-летнюю крепость, сообщает Express.

Учёные считают, что она была построена в период правления израильского царя Давида, который, согласно Библии, убил гиганта Голиафа.

Возможно, в крепости жили гешуриты, древние арамейцы. Они правили на Южных Голанах в то же время и не зависели от царя Давида.

Королевство Гешур было одним из его союзников.

В крепости также обнаружили различные артефакты — украшения и небольшую фигурку женщины, держащей в руках предмет, похожий на барабан.

Рядом с алтарём была найден крупный базальтовый камень с выгравированными двумя фигурами с рогами и раскинутыми руками. Ранее аналогичное изображение обнаружили в ходе экспедиции в Вифсаиде (Израиль).

"Камень был расположен на полке рядом с входом, и на нём были изображены не одна, а две фигуры. Возможно, человек, увидевший впечатляющую стелу Вифсаиды, решил создать её местную копию", — сообщили археологи.

Не исключено, что Вифсаида был столицей королевства Гешур. Многие его города располагались на берегах Галилейского моря. В связи с открытием Хиспина у исследователей возникли новые вопросы о поселениях Гешур, так как это первое поселение королевства, которое обнаружили на Голанах.