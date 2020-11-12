"Одноклассники" запустили проект "COVID-19: Вместе — не страшно!" для тех, кто остаётся дома в период эпидемии. В нём содержатся полезные сервисы и контент для поддержки пользователей.
В связи с ростом числа заражений и введения новых ограничений ОК решили возобновить работу ленты новостей о коронавирусе.
В проекте "Вместе — не страшно!" собраны все сервисы ОК, которые могут пригодиться в период самоизоляции. Больше всего уделяется внимание здоровью пользователей.
Так, с помощью сервиса "Доктис" можно бесплатно получить онлайн-консультацию терапевта.
В гайде собрана исчерпывающая информация о мерах профилактики и о том, как напомнить о них своим близким.
Проект "COVID-19: Вместе — не страшно!" позволит людям не только получить актуальную информацию, но и посмотреть онлайн-концерты, спортивные трансляции посетить онлайн-экскурсию или совершить виртуальное путешествие вместе с тревел-блогерами.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.