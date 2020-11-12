Эксперты раскрыли влияние технологии 5G на работу авиационных систем

Технология 5G может спровоцировать многочисленные летальные исходы, утверждают специалисты авиационной отрасли.

Согласно данным Радиотехнической комиссии по аэронавтике, из-за работы вышек 5G на определённой частоте могут возникать помехи для радарных высотомеров пассажирских самолётов, сообщает The Sun. Это может негативно отразиться на авиации как в США, так и в других странах мира, что приведёт к росту числа авиакатастроф.

"Тщательный анализ рисков, связанных с вмешательством и влиянием 5G на безопасность авиации, имеет жизненно важное значение", — подчеркнули эксперты. "Необходимы гарантии того, что критически важные для безопасности авиационные системы будут защищены", — заявил глава RTCA Терри Маквенес.

В связи с этим эксперты настаивают на проведении повторных исследований о влиянии технологии 5G на авиатранспорт.

Ранее "Правда.Ру" писала, откуда пошли слухи о связи 5G с коронавирусом и чипами.