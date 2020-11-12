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В Норвегии обнаружили захоронение викингов с кораблём и залом для пиров

Норвежским археологам в процессе изучения кургана в Геллестаде с помощью георадара удалось обнаружить здание, в котором проходили пиры, дом культа и погребённый под землёй древний корабль. Данные находки указывают на то, что здесь хоронили представителей элиты викингов, сообщает newdaynews. ru.

В Норвегии обнаружили захоронение викингов с кораблём и залом для пиров

"Мы знали, что там было что-то особенное, но мы понятия не имели, что там будет захоронение корабля, это довольно уникально", — рассказал в интервью CNN ведущий автор исследования Ларс Густавсен.

Археологи обнаружили 13 насыпей, в том числе над кораблём. Диаметр курганов составляет более 30 метров. Изучив архитектуру здания, учёные предположили, что в оно включает в себя фермерский дом, здание культа и зал для пиршеств.

Лодки символизировали безопасный переход в загробную жизнь. Судно расположено на глубине от 0,3 до 1,4 метра. Сейчас эксперты пытаются извлечь находку из земли.

Учёные предполагают, что в V веке здесь было поселение, но потом его преобразовали в элитное кладбище.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Норвегии впервые за 100 лет раскопают погребальный корабль викингов.

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