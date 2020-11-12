Зоологи открыли в Мьянме новый вид обезьян

Зоологи обнаружили в джунглях Мьянмы ранее неизвестный вид приматов, сообщает журнал EurekAlert.

Отличительными особенностями нового вида обезьян являются кольцеобразные отметины вокруг глаз в видео "очков", гребни на голове, шерсть сероватого оттенка и тонкий длинный хвост.

Вес взрослой особи составляет около 8 килограмм.

Новый вид приматов получил название Popa langur, в честь потухшего вулкана, вокруг которого они обитают в природном заповеднике. По оценкам специалистов, популяция нового вида насчитывает около 250 особей, поэтому эти животные относятся к исчезающим.

"Гораздо большую угрозу представляет сжимание и фрагментация их среды обитания из-за наступления человека", — сказал Кристиан Роос из генетической лаборатории германского Центра изучения приматов в Геттингене.

Ранее Мьянме уже находили новые виды земноводных и рептилий, но открытие нового вида приматов — большая редкость.

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