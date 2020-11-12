Пятиэтажное здание в Шанхае "перешло" на новое место

Жители восточного района Шанхая Хуанпу стали очевидцами необычного зрелища: "ходячее" здание меняло своё местоположение.

Здание начальной школы, построенное 85 лет назад, было поднято и полностью перемещено с использованием новой технологии, получившей название "шагающая машина".

По словам Лан Уцзи, главного технического руководителя проекта, сделано это было в рамках усилий города по сохранению исторических сооружений.

"Инженеры установили почти 200 мобильных опор под пятиэтажным зданием. Опоры действуют как роботизированные ноги. Они разделены на две группы, которые попеременно поднимаются и опускаются, подражая человеческому шагу. Прикрепленные датчики помогают контролировать, как здание движется вперёд, — сказал Лан, чья компания Shanghai Evolution Shift разработала эту технологию в 2018 году. — Это всё равно что дать зданию костыли, чтобы оно могло встать, а потом ходить".

Видео, снятое компанией, показывает, как школа медленно продвигается вперёд, один крошечный шаг за другим.

Согласно информации, предоставленной правительством округа Хуанпу, начальная школа Лагена была построена в 1935 году муниципальным советом бывшей французской концессии Шанхая. Здание было перенесено, чтобы освободить место для нового торгово-офисного комплекса, который будет построен на этом месте к 2023 году.

"Рабочие должны были сначала копать вокруг здания, чтобы установить 198 мобильных опор в местах под ним, — объяснил Лан. — После того как колонны здания были усечены, роботизированные "ноги" были вытянуты вверх, поднимая здание, прежде чем двигаться вперёд.

В течение 18 дней здание было повернуто на 21 градус и перенесено на новое место на 62 метра (203 фута). Сейчас переезд полностью завершён, и старая школа станет центром охраны культурного наследия и культурного просвещения".

Десятилетия разрушений

В последние десятилетия быстрая модернизация Китая привела к тому, что многие исторические здания были разрушены, чтобы освободить землю для сверкающих небоскрёбов и офисных зданий. Но по всей стране растёт беспокойство по поводу архитектурного наследия, утраченного в результате сноса.

Некоторые города начали проводить кампании по сохранению и консервации иногда с использованием передовых технологий, которые позволяют перемещать старые здания, а не разрушать их.