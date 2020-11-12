Google и Facebook продлили запрет на политическую рекламу

Facebook и Google продлили свои запреты на политическую рекламу из-за выборов в США до момента окончания подсчёта голосов избирателей в президентских выборах.

Обе технологические компании первоначально планировали отключение рекламы в течение одной недели после закрытия опросов 3 ноября.

Но Facebook теперь говорит, что он продляет запрет на месяц:

"Учитывая продолжающиеся споры о президентских выборах в США, мы продолжаем временно приостанавливать все социальные вопросы, предвыборную или политическую рекламу, чтобы помочь предотвратить путаницу или злоупотребления на нашей платформе", - говорится в письме, разостланном рекламодателям.

Google не уточнила, когда изменится ее рекламная политика.

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